Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz beraber kaldı.
8'inci dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Bardhi sol ayağıyla kaleyi yokladı, kaleci Alperen gole izin vermedi.
23'üncü dakikada Kerim'in pasına hareketlenen Gakpa'nın vuruşunu kaleci Metin son anda çeldi.
48'inci dakikada Bekir'in ortasına Diallo kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada Melih'in düzgün vuruşunda top yandan auta gitti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Hasan Erdoğan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Domgjonas), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Tabla), Gakpa (Dk. 65 Lima), Kerim Frei, Mehmet Uysal (Dk. 46 Diallo)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi, Melih İnan (Dk.81 Mayi), Mara (Dk. 65 Ariyibi), Bardhi (Dk. 81 Caner Aktaş), Koray Kılınç (Dk. 29 Innocent)
Sarı kart: Dk. 57 Kaan Kanak (Manisa FK), Dk. 83 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)