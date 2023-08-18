Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorumspor FK sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çorumspor FK - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çorumspor FK - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Çorumspor FK ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUMSPOR FK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorumspor FK - Giresunspor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÇORUMSPOR FK - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

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