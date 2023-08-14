Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Çorum FK maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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