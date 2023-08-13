Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tuzlaspor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tuzlaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Tuzlaspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Çorum FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

Tuzlaspor - Çorum FK maçı CANLI İZLE