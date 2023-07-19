1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı
Arda Turan'dan golcü hamlesi! Hedefte...
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F.Bahçe ve G.Saray'dan Bonucci yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'dan Bonucci yarışı! 16:09
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi 15:38
Beşiktaş'a Muleka piyangosu! Teklif... Beşiktaş'a Muleka piyangosu! Teklif... 15:36
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Trabzonspor'a yeni orta saha! Trabzonspor'a yeni orta saha! 15:15
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Bakambu adım adım G.Saray'a! Bakambu adım adım G.Saray'a! 14:01
"F.Bahçe Türkiye'nin en büyüğü" "F.Bahçe Türkiye'nin en büyüğü" 13:50
Lyanco Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Lyanco Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! 13:34
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