Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden tecrübeli futbolcu Kerim Frei, yeni sezona çok iyi bir şekilde başlamak istediklerini belirterek, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak ve Süper Lig'e çıkmak için geldim" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Takımın bu sezonki ilk transferi olan Kerim Frei, Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi birçok kulüpten teklif almasına rağmen Manisa Futbol Kulübü'nü seçtiğini ifade eden Kerim, "Transfer dönemi başlamadan birçok takımdan teklifler aldım. Fakat Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri tercihimi bu yönde kullanmamda etkili oldu. Başkanımız Mevlüt Aktan ile görüşmemizde beni kadrolarında görmeyi çok istediklerini söyledi. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum ve Manisa Futbol Kulübü'ne bu yolda en büyük katkıyı vermek istiyorum" dedi.

"BOLU'DA İYİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRİYORUZ"

Bolu kampında çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Kerim, "İlk günden beri takım arkadaşlarım beni içlerine aldılar. Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Bolu kampında da bu ortam güçlenerek artıyor. Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Kampı en verimli şekilde tamamlayıp yeni sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA HERKESİN HEDEFİ SÜPER LİG"

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten ve taraftarlara destek çağrısında bulunan tecrübeli oyuncu Frei, "Yeni sezona çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Ben buraya şampiyonluk yaşamak ve Süper Lig'e çıkmak için geldim. Takımda herkesin hedefi Süper Lig. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz. Burada bizim için en önemli itici güç taraftarlarımız. Bize inansınlar ve bize destek olsunlar. Sezon sonunda inanıyorum ki hep birlikte mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu.