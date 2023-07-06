Göztepe, Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'la prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi geride kalan sezonda problem yaşadığı forvet hattına da takviye yapmak istiyor ve geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la şampiyonluk yaşayan Kubilay Kanatsızkuş'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü olan Karadeniz temsilcisi ile anlaşması durumunda ise bu transferi noktalamak istiyor. Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un Çaykur Rizespor'la 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ'TAN 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Kubilay Kanatsızkuş, Karadeniz temsilcisiyle 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi ve 8 gole doğrudan katkı verdi. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk bölümünde Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın gözde oyuncularından birisi olurken daha sonra forvet bölgesi için geri plana kalıp rotasyon oyuncusu haline gelmişti. Böylece Kanatsızkuş ligde bin 289 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 119 dakika süre aldı.