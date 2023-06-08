Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off final maçında kozlarını paylaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Direkt play-off finaline yükselen Pendikspor, Göztepe ve Eyüpspor'u eleyen Bodrumspor ile karşılaşacak. Abdülkadir Bitigen kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Play-off finali hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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