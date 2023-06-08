Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR 11'LER:
Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem
Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.