Pendikspor - Bodrumspor CANLI İZLE (Pendikspor - Bodrumspor maçı canlı anlatım)

Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off final maçında kozlarını paylaşıyor. Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Direkt play-off finaline yükselen Pendikspor, Göztepe ve Eyüpspor'u eleyen Bodrumspor ile karşılaşıyor. Abdülkadir Bitigen kritik maçta düdük çalıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 20:30 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023- 20:30