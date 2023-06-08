Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor’u yenerek Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor’u tebrik etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri