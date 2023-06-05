TFF 1.Lig play-off finalini Abdulkadir Bitigen yönetecek!
TFF 1. Lig'de Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.06.2023- 21:24
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto 1. Lig play-off final maçını yönetecek hakemler dijital atama yöntemi ile belirlendi. Müsabaka 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği final müsabakasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.