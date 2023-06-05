Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı ile devam edecek. Play-off yarı final 2. maçı heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.