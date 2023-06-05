Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarı final karşılaşması 2. maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?