Bodrumspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig play-off

Spor Toto 1. Lig'de heyecan Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı ile devam edecek. Play-off yarı final rövanş maçı heyecanla bekleniyor. Eyüpspor ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Rövanş mücadelesi Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE