Spor Toto 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 34'üncü dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor rövanş karşılaşması öncesi tur için avantajı kaptı. Serinin rövanş maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrumspor'un ev sahipliğinde oynanacak.



9'ncu dakikada Eyüpspor etkili geldi. Bekir Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.



34'üncü dakikada Eyüpspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanat topla hareketlenen Halil Akbunar'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



73'üncü dakikada Kenan Özer'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topu Süleyman Özdamar tamamlamak istedi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede başka poziyson olmazken ev sahibi Eyüpspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.



ARDA TURAN'DAN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor karşılaşmasının ilk 11'inde Sakaryaspor maçına göre 4 değişiklik yaptı. Play-Off turu 1'inci maçında Sakaryaspor'a karşı forma giyen; Dibba, Taşkın İlter, Sinan Kurt ve Mehmet Murat Uçar Bodrumspor karşılaşmasında ilk 11'de yer almadı. Arda Turan, bu oyuncuların yerine; Mustafa Pektemek, Recep Niyaz, Bekir Yılmaz ve Halil Akbunar'a görev verdi.



SPOR CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM



Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanan mücadeleye spor camiasından yoğun katılım sağlandı. Eyüp Stadı'ndaki karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Galatasaraylı oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Emin Bayram, Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, Ümraniyespor oyuncusu Umut Nayir, Versailles forması giyen Jermain Lens, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Mehmet Özdilek ve Burak Yılmaz tribünden takip etti.

STAT: Eyüp



HAKEMLER: Kadir Sağlam, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



EYÜPSPOR: Harun Tekin - Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 70 Taşkın İlter), Recep Niyaz (Dk. 46 Sinan Kurt), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 83 Del Valle), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Dibba)



BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 81 Orgill), Gökdeniz Bayraktar (Dk.90 Omar Imeri), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 81 Hakan Özmert), Celal Dumanlı (Dk. 69 Umar)



GOL: Dk. 34 Mustafa Pektemek



