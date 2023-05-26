Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e yükselmek isteyen ekipler play-off maçları ile karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor ile Eyüpspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sakaryaspor - Eyüpspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE