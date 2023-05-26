TFF 1. Lig play-off turu maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sisteminde oynanan müsabakanın CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAKARYASPOR - EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sakaryaspor - Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Sakaryaspor: Cihan, Bülent, Ümit, Çağlayan, Oğuz, Dmytro, Hakan, Nalepa, Roshi, Burak, Kasongo.
Eyüpspor: Harun, Uğur, Claro, Ömer, Murat, Melih, Taşkın, Sinan, Cenk, Babel, Dibba.