Spor Toto 1. Lig Play-off 1. tur maçında Sakaryaspor, normal süresi golsüz sona eren maçta Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla bir üst tura çıkan Eyüpspor, Bodrumspor'un rakibi oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR:



6. dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.



22. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Dibba'nın kafa vuruşu kalenin yanında dışarı çıktı.



23. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Babel'in vuruşu kaleci Cihan Topaloğlu'nun kucağında kaldı.



59. dakikada Roshi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.



67. dakikada Nalepa'nın kullandığı köşe vuruşunda Roshi'nin şutu direkten döndü.



93. dakikada defans arkasına sarkan Halil Akbunar'ın dar açıdan yaptığı vuruş kalenin yanından dışarı çıktı.



101. dakikada defansın hatasında Halil Akbunar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Akbunar'ın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu çıkarttı. Dönen topta Del Valle'nin şutu auta çıktı.



110. dakikada duran topta Bekir Yılmaz'ın ortasında Umut Bulut'un dokunuşu ile meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.



116. dakikada Eyüpspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu iki hamlede kontrol etti.



120. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruş filelerle buluştu. 0-1.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Furkan Ürün xx



Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Çağlayan Menderes xx, Burak Süleyman xx (İbrahim Has dk. 90 x), Michal Jan Nalepa xx, Hakan Yavuz xx (Dmitrov dk. 58 x), Odise Roshi xx (Deni Milesovic dk. 113 ?), Dmytro Grechyshkin xx (Mehmet Akyüz dk. 120 ?), Bülent Uzun xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx, Kasongo xx,



Yedekler: Furkan Köse, Umut Uzun, Oğuzhan Akgün, Oğuz Kocabal, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız



Teknik Direktör: Taner Taşkın



Eyüpspor: Harun Tekin xx, Santos xx, Sinan Kurt x (Recep Niyaz dk. 103 x), Mehmet Murat Uçar xx, Ryan Babel xx (Del Valle dk. 83 x), Dibba xx (Umut Bulut dk. 66 x), Taşkın İlter xx (Bekir Yılmaz dk. 103 x), Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Melih Kabasakal x (Alpaslan Öztürk dk. 108 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Halil Akbunar dk. 66 x)



Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Engin Can Aksoy, Buğra Çağlayan, Mustafa Pektemek



Teknik Sorumlu: Arda Turan



Gol: Alpaslan Öztürk (dk. 120) (Eyüpspor)



Sarı kartlar: Bülent Uzun (Sakaryaspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar (Eyüpspor)