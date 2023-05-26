TFF 1. Lig play-off turu maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu. Mücadelenin 120+2. dakikasında galibiyet golünü kaydeden Alpaslan Öztürk, "Golüm güzeldi. Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim." dedi.

TFF 1. Lig play-off turu maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu. Mücadelenin 120+2. dakikasında galibiyet golünü kaydeden Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulundu.

Alpaslan Öztürk: "Bu maçın kahramanı ben değilim. Bu maçın kahramanı teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlar, başkanlarımız, tesiste çalışanlarımız. Bu maçın kahramanı onlar."

"Arda Turan hocamız benim için hocadan fazla. İdol, ağabey, yol gösterendir."

"Golüm güzeldi. Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bugün oldu çok şükür. Güzel bir gol."