Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BODRUMSPOR - GÖZTEPE 11'LER:
Bodrumspor: Sousa, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı.
Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan, Palmer, Mamah, Ngalina, Kvasina.
BODRUMSPOR - GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bodrumspor - Göztepe play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.