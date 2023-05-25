TRANSFER HABERİ: Raul Bobadilla Bandırmaspor'da!
1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Paraguaylı 35 yaşındaki santrfor Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2023- 16:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
35 yaşındaki Paraguaylı forvet, bu sezon FC Schaffhausen ile çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Ral Bobadilla, futbol kariyerinde River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, M. Gladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs., Guarani ve Fluminense gibi takımlarda top koşturdu.