Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı!

1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor ile Göztepe, 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2. Tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü, final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri