Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Manisa FK'yı 5-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, Rizespor'un Altınordu ile 0-0 berabere kalmasının ardından normal sezonu 3. sırada bitirdi ve play off finaline yükseldi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Pendikspor, deplasmanda Manisa FK'yı 5-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla ligi 3. sırada bitirerek doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazandı.

TFF 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk takım Pendikspor, 26. dakikada Thuram ve 41. dakikada Regattin'in golleriyle 2-0'ı buldu.

Manisa FK'yı umutlandıran gol, 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi ve ilk yarı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Pendikspor, 59. dakikada Aosman'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra ağları havalandıran isim Leandro Kappel oldu.

82. dakikada Aosman, kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1'lik Pendikspor'un üstünlüğüyle bitti.

Pendikspor bu galibiyetle 67 puana ulaşarak, normal sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi ve doğrudan play-off finaline yükseldi.