Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek play off'ta yer aldı. İstanbul ekibinin gollerini Cenk Ahmet ve Babel kaydetti.

TFF 1.Lig'de 38. hafta mücadelesinde Eyüpspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Eyüpspor rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 25'de Cenk Alkılıç ve 69'da Babel kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golü ise 56'da Erkan Reşmen'in ayağından geldi.

Bu maçın ardından Eyüspor TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamladı ve 5. sıradaki Sakaryaspor ile Süper Lig için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma tek maç sistemiyle olacak ve Sakaryaspor'un evinde oynanacak.