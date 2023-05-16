Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 37. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Manisa FK oldu. Manisa FK'nın golleri 38'de Prib ve 87'de Mehmet Uysal'ın ayağından geldi. Tuzlaspor'un tek golünü ise 45+8'de Leya kaydetti. Ayrıca mücadelede Manisa FK'dan Prib ve 90+4'de Serkan Odabaşoğlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Manisa FK 56 puanla 8. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 38 puanla 12. sırada bulunuyor.