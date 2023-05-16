Pendikspor 2-1 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftada Pendikspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. İlk yarısını 1-0 geride kapatan Pendikspor mücadeleyi 2-1 kazanarak ilk 2 şansını son haftaya taşıdı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 16.05.2023- 19:03
İlk yarısını 1-0 geride kapatan Pendikspor mücadeleyi 2-1 kazanarak ilk 2 şansını son haftaya taşıdı.
Pendikspor'un gollerini Aosman ve Thuram kaydetti.
Bandırmaspor'un tek golü Saponjic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 64 yaparken, Bandırmaspor 54 puanda kaldı ve play-off şansını kaybetti.