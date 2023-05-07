Spor Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde Altay, Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altaş Denizlispor, 2022-2023 sezonu son maçına çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftada ligdeki hakları dondurulan Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda hükmen galip sayılacak.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Salih Burak Demirel, Sabri Öğe

Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, Kutay Yokuşlu (Dk. 68 Sefa Özdemir), Björkander, Naderi (Dk. 89 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Arda Gezer), Zeki Yıldırım (Dk. 89 Murat Berkan Demir), Eren Erdoğan, Deniz Kadah (Dk. 76 Özgür Özkaya), Paixao

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Berkant Gündem, Emirhan Kaşcıoğlu, Ahmet Tekin, Gökhan Süzen (Dk. 76 Alihan Kalkan), Emre Burgaz, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 46 Yusuf Emre İnanır), Mehmet Ali Ulaman (Dk. 46 Demir Atakan), Oktay Kısaoğlu (Dk. 69 Oğuzhan Sarı), Alaattin Öner (Dk. 69 Deniz Kodal)

Goller: Dk. 7 Ceyhun Gülselam, Dk. 59 Paixao, Dk. 90 Eren Erdoğan (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 37 Kutay Yokuşlu (Altay), Dk. 39 Oktay Kısaoğlu, Dk. 90+5 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)