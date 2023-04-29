Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kritik maçta Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkabilmek adına büyük önem taşıyan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor oldu.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Gökcan Kaya, 25'de Rogerio ve 45+1'de Aosman kaydetti.
Çaykur Rizespor'Un golleri ise 5. dakikada Benhur Keser ve 71'de Bolaise'nin ayağından geldi.
Ayrıca Bolasie 77'de penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Maçın ardından Çaykur Rizespor 63 puanla 2. sırada yer aldı.
Pendikspor ise 61 puanla 3. sırada bulunuyor.