Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, evinde Bodrumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'nde golleri 51. dakikada Himmet Ertürk ve 66. dakikada Doukara kaydetti.
Bodrumspor'da ise 55. dakikada Hakan Özmert (P) sahneye çıktı.
Başkent ekibinde Angeler, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kart gördü.
Ege temsilcisinde ise Erdem Çetinkaya, 90+13 kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligde puanını 31'e yükseltti.
Bodrumspor ise 55 puanda kaldı.