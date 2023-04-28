Ali Palabıyık geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık, 3 aylık aranın ardından bir müsabakaya hakem olarak atandı. Palabıyık, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında pazar günkü Altınordu - Bandırmaspor karşılaşmasını yönetecek.



Palabıyık, en son Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart göstermişti.



Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.



35. haftanın programı ve hakemler şöyle:



20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor: Suat Arslanboğa



29 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Hüseyin Göçek

16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Pendikspor - Rizespor: Volkan Bayarslan



30 NİSAN PAZAR

13.30 Boluspor - Altay: Ali Yılmaz

16.00 Altınordu - Bandırmaspor: Ali Palabıyık

19.00 Denizlispor - Samsunspor: Emre Kargın



1 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk