Ali Palabıyık geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık, 3 aylık aranın ardından bir müsabakaya hakem olarak atandı. Palabıyık, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında pazar günkü Altınordu - Bandırmaspor karşılaşmasını yönetecek.
Palabıyık, en son Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart göstermişti.
Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.
35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor: Suat Arslanboğa
29 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Hüseyin Göçek
16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Pendikspor - Rizespor: Volkan Bayarslan
30 NİSAN PAZAR
13.30 Boluspor - Altay: Ali Yılmaz
16.00 Altınordu - Bandırmaspor: Ali Palabıyık
19.00 Denizlispor - Samsunspor: Emre Kargın
1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk