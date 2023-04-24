TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 34. hafta maçında Sakaryaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Boluspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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