Samsunspor 4-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor şampiyonluğunu ilan etti!

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor sahasında Keçiörengücü'yle kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 4-1 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Mücahit Albayrak, Douglas Tanque, Osman Çelik ve Moryke Fofana kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise Anderson Cordeiro'dan geldi.

Bu sonucun ardından lider Samsunspor 69 puana yükseldi. Keçiörengücü ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 50 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Samsunspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.