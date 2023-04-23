Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
8 golün olduğu müsabakada kazanan 5-3'lük skorla Rizespor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 7'de Sinan Osmanoğlu, 32'de John Mary, 45+5 ile 53'te Yannick Bolasie ve 46'da Amilton kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise 27'de Mete Kaan Demir, 45+1'de Muhammed Ertürk ve 56'da Abdullah Durak'tan geldi.
Bu sonuçla Rizespor, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 28 puanla 16. sırada kaldı.