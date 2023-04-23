Çaykur Rizespor 5-3 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bol gollü mücadelede kazanan takım 5-3'lük skorla ev sahibi takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri