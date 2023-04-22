Eyüpspor 1-1 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arda Turan 2. maçından da galibiyetle ayrılamadı.