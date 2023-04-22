Eyüpspor 1-1 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arda Turan 2. maçından da galibiyetle ayrılamadı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 22.04.2023- 21:00
Eyüpspor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle öne geçti. Pendikspor, 40. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Eyüpspor'un başında ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk puanını aldı, Eyüpspor'un puanı ise 58 oldu. Pendikspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.
1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.