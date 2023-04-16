Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Erzurumspor'un golünü 65. dakikada Alican Özfesli kaydederken; Manisa FK bu gole 80. dakikada Burak Altıparmak, 83'te Burak Çoban ve 90+7'de ise Junior Fernandes'le (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Manisa FK 2 maç aradan sonra kazandı ve 48 puana yükseldi. 3 maç sonra mağlup olan Erzurumspor ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Erzurumspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Fırat Şaşi kafa vuruşunda kaleci Ömer'i de geçen topu Ayberk son anda çizgiden çıkardı.

15. dakikada Mehmet Uysal'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Tabla, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı da geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

64. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada ceza yayına yakın yerden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere yolladı. 1-1

83. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Burak Çoban, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti ve meşin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

90+6. dakikada ceza sahası içinde Mustafa Akbaş'ın Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fernandes'in vuruşunda top, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-3