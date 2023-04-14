Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

15 Nisan Cumartesi:

16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor: Burak Olcar

20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen

16 Nisan Pazar:

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Ali Yılmaz

20.30 Göztepe-Eyüpspor: Arda Kardeşler

17 Nisan Pazartesi:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın

20.30 Gençlerbirliği-Altay: Yasin Kol

20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman