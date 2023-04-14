Spor Toto 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor, yeni hocasını buldu. İstanbul temsilcisi Arda Turan'la anlaşma sağladı.

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Zafer Turan'la yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, yeni hocasını buldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la anlaşmaya vardı. Arda Turan antrenör olarak ilk maçına 16 Nisan Pazar günü Göztepe maçıyla çıkacak.

Arda Turan'ın ekibinde Atila Gerin ile birlikte Kerem Yavaş, Umut Eskiköy ve Murat Üner yer alacak.

Eyüspor, Spor Toto 1. Lig'de 31 hafta itibarıyla topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.