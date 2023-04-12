Samsunspor Süper Lig'e yükseldi!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasının ardından 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 12.04.2023- 22:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023- 22:34
Karadeniz ekibinin kalan maçlarının 2 tanesi Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile olacağı için şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti.
Samsunspor geride kalan 31 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.