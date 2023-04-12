TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Eyüpspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta maçında Eyüpspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı 12 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Gençlerbirliği CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...