TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Keçiörengücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta maçında Keçiörengücü ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Göztepe maçı 11 Nisan Salı günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Keçiörengücü - Göztepe CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...