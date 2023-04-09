Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK 18. dakikada Eren Tozlu ile öne geçti. Konuk Rizespor Benhur Keser'in 38. dakika attığı golle skoru tayin etti.

14. sırada yer alan Erzurumspor FK puanını 27'ye yükseltti.

Zirve mücadelesi veren Rizespor puanını 54 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Celal Hanalp'ın ceza sahasına gönderdiği pasta, ön direkte Eren Tozlu'nun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada Rizespor atağında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Mary'nin kafa vuruşunda top kaleci Göktuğ'da kaldı.

27. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası sol çaprazda Benhur'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada Amilton'un yaptığı ortada, ceza sahası içi kale önünde Benhur Keser, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

45+3. dakikada sol taraftan Alberk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mary'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

62. dakikada savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza sahası önünde Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper'in göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

69. dakikada sağ taraftan Mithat'ın ortasında ceza sahası içinde savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu kontrol etti.

80. dakikada Rizespor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miya'nın direkt kaleye yaptığı vuruşta, son anda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta Eren Tozlu'nun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.