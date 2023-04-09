Denizlspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da son oynanan Tuzlaspor maçında alınan 3-0'lık skorun ardından Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 09.04.2023- 14:13
Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulunun ise tecrübeli çalıştırıcının istifasını değerlendirdiği ve büyük ihtimalle istifayı kabul edeceği kaydedildi. Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetti.
Yönetim ayrıca kadroda operasyonlara da başladı. Djedje süresiz kadro dışı kalırken, Göztepe maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Mayi de gözden çıkarıldı. Yönetim iki futbolcuyu gönderme kararı aldı.