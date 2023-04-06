Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
7 Nisan Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Mert Güzenge