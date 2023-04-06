Spor Toto 1. Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

7 Nisan Cuma:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Mert Güzenge