Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Kevin Nzuzi Mata kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 52'de Papis Malaly Dembele penaltı atışlarından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü üst üste 4 maçtan galip gelemedi ve 47 puanda kaldı. Tuzlaspor ise 2 maç aradan sonra kazandı ve 31 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor sahasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü ise Göztepe'yi konuk edecek.