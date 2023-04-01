Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Samsunspor henüz 2. dakikada Tanque ile 1-0 öne geçti. 5. dakikada Alim Öztürk'ün kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan Samsunspor 31'de yine Tanque'nin ayağından gelen golle skoru 2-0'a getirdi.
45'te Regattin ile farkı bire indiren konuk ekip Pendikspor 56'da Kappel ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
Maçın sonlarına doğru baskılarını artıran Samsunspor 82'de Zeki Yavru ile 3-2 öne geçti, 90'da Yusuf Abdioğlu son sözü söyledi: 4-2.
Bu sonucun ardından lider Samsunspor 63 puana yükselirken, 5. sıradaki Pendikspor 50 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor 7 Nisan Cuma günü Göztepe'ye konuk olacak; Pendikspor ise 11 Nisan Salı günü Bodrumspor deplasmanına çıkacak.