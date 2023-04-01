Samsunspor 4-2 Pendikspor (Maç sonucu - ÖZET)

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Samsunspor evinde konuk ettiği Pendikspor'u henüz maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 22:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023- 22:40