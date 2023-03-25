Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Altay ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay sahasında Manisa FK'yla karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Muhammed Mert, 40'ta Ballou Tabla ve 90+5. dakikada ise Junior Fernandes kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 34. dakikada Sefa Özdemir'den geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK 42 puana yükseldi. Altay ise üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Altay deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

29'uncu dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Muhammet Taha Şahin'in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Muhammed Mert, bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

34'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın uçarak kafa vuruşanda meşin yuvarlak önce direğe çarpıp sonra ağlara gitti: 1-1.

40'ncı dakikada Muhammed Mert'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Ballou, sert bir plaseyle fileleri sarstı: 1-2.

İlk yarı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahasında Metehan'ın Paixao'ya yaptığı müdahale sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Salih'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

66'ncı dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Ömer, Paixao'ya gol izni vermedi.

67'nci dakikada konuk ekip kontratağında soldan Fernandes yerden kesti, arka direkteki Prib'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

88'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Burak Çoban'ın şutunda top yan direkten döndü.

90+5'inci dakikada Kaan'ın sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-3.

Manisa Futbol Kulübü karşılaşmayı 3-1 kazandı.