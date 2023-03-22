Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, seyircisiz oynadığı Ankaraspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 12:05
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynanan Ankaraspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bursaspor Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."