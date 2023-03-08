Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçı 0-0 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Egemen Savran
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rodrigues, Ikic (Dk. 86 Torje), Erkan Eyibil (Dk. 66 Enes Keskin), Mete Kaan Demir, Rharsalla (Dk. 86 Bangoura), Ayovi (Dk. 71 Doukara)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90+5 Mayi)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Enes Keskin, Dk. 90+4 Nurullah Aslan, Dk. 90+6 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)