Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sakarya'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Kabongo Kasongo (p) kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Hakan Çinemre 88. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor üst üste 6. galibiyetini aldı ve 40 puana yükseldi. Denizlispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Sakaryaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Gençlerbirliği deplasmanında sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşta, Oğuz'un iyi yükselerek kafayla vurduğu top kalecide kaldı.

20. dakikada ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra topu iyi kontrol eden Özer'in kaleye yakın noktadan şutu yandan dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinin sol çaprazında Burak'tan aldığı topla içeri kat eden Bülent'in ortaya çevirdiği topu kaleci Hüseyin uzanarak uzaklaştırdı.

65. dakikada Gökhan'ın kullandığı korner vuruşunda Oğuz'un kafayla vurduğu topu, savunma kaleye gitmesini kafayla önleyerek uzaklaştırdı.

71. dakikada Muhammed'in ortasında topla buluşan Oğuz, pasını Gökhan'a attı. Bu oyunun şutunda top kaleciye de çarparak kornere gitti.

79. dakikada Hakan'ın yerde kayarken elinin topa çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1