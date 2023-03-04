Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Yusuf Abdüoğlu ve 77'de Alim Öztürk kaydetti. Ayrıca kırmızı-beyazlılar 6. dakikada Zeki Yavru'nun ayağından penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Samsunspor maç fazlasıyla lider oldu ve 45 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Samsunspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Bodrumspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda Zeki Yavru'nun şutunu kaleci Tarık taca çeldi.

14. dakikada ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Laura'nın şutunu kaleci Tarık güçlükle kurtardı.

44. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe atışında Tanque'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

45. dakikada sol çaprazda topla buluşan Rizesporlu John Mary'nin şutu direğin solundan auta çıktı.

54. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim'in şutu üsten auta çıkı.

78. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Alim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

90+3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur'un şutunu kaleci Szumski kurtardı.